Легенда НХЛ – про выступление россиянок на ЧЕ-2026: «World Gymnastics должна Украине миллиарды евро!»
Звездный чех продолжает поддерживать нашу страну
Бывшая звезда НХЛ Доминик Гашек высказался о выступлении российских спортсменок на чемпионате Европы-2026 по спортивной гимнастике, заявив, что Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) отвечает за последствия после завоёванных ими медалей.
«Через эту огромную рекламу российских действий в Украине (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации) они будут продолжаться, пострадает гораздо больше людей. Хорватия, которая допускает эту рекламу на своей территории, и FIG несут полную ответственность за это. Международная федерация гимнастики должна заплатить Украине миллиарды евро за это!».
Напомним, российских и белорусских спортсменов допустили до ЧЕ-2026 по спортивной гимнастике в «нейтральном статусе».