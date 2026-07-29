Денис Седашов

Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) ратифицировала решение о возвращении российским спортсменам права выступать на турнирах организации с флагом и гимном рф.

Регламент европейской организации привели в соответствие с правилами Международной федерации гимнастики, которая отменила нейтральный статус для россиян в мае 2026 года.

Для турниров, право на проведение которых было предоставлено до 28 июля 2026 года, предусмотрено исключение — организаторы смогут не использовать российскую символику, если это прямо запрещено законодательством страны-хозяйки. Тем не менее, на сам допуск атлетов к соревнованиям это ограничение не повлияет.

World Gymnastics отменила все санкции в отношении россиян и белорусов.