Представители сборной России по спортивной гимнастике до сих пор не получили визы на чемпионат Европы-2026 в Загребе (Хорватия). Об этом сообщила Федерация гимнастики России.

«За два дня до запланированного вылета на чемпионат Европы в Загреб лидеры женской сборной России по спортивной гимнастике, а также часть спортсменов и специалистов мужской команды не получили хорватские визы. При этом официальных решений об отказе в выдаче виз Федерация не получила.

Чемпионат Европы в Загребе является отборочным соревнованием к чемпионату мира по спортивной гимнастике 2026 года.

Если лидеры женской сборной России не смогут принять участие в чемпионате Европы, команда будет вынуждена бороться за выход на чемпионат мира без ведущих спортсменок, что значительно усложняет задачу. Важно отметить, что на чемпионате мира будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.

Федерация гимнастики России воспринимает выборочную выдачу виз как фактическое устранение одного из главных конкурентов. Резервные спортсменки и другие члены российской команды уже получили визы, тогда как лидеры женской сборной до сих пор остаются без них».