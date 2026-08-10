Российские гимнастки Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова получили визы для участия в чемпионате Европы-2026 по спортивной гимнастике, который пройдет с 13 по 23 августа в Загребе. Об этом сообщила Федерация гимнастики России.

«Хорватская сторона пересмотрела ранее принятое решение об отказе в выдаче виз четырем из девяти членов сборной России по спортивной гимнастике. Сегодня визы получили Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова, заявленные в основном составе женской сборной, а также резервные спортсмены женской и мужской команд Лейла Васильева и Алексей Усачев.

Мельникова и Калмыкова сегодня вылетают в Загреб для участия в чемпионате Европы. Алексей Усачев отправится в Хорватию вместе с мужской сборной в конце недели.

Федерация гимнастики России выражает благодарность президенту European Gymnastics Фариду Гаибову и генеральному директору организации Лизе Вортманн за последовательную позицию в защите прав и интересов спортсменов, а также СМИ и болельщикам — за внимание и поддержку.

При этом в отношении остальных пяти членов сборной России решение об отказе в выдаче виз не пересмотрено. Среди них — Виктория Листунова, Сергей Найдин, Евгений Кисель, тренер Юлий Куксенков и врач Сергей Гулевский».