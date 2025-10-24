россиянка Мельникова, которая поддерживает Путина, выиграла чемпионат мира-2025
Она стала лучшей в личном многоборье
Нейтральная спортсменка с российским паспортом Ангелина Мельникова победила в личном многоборье на чемпионате мира-2025 по спортивной гимнастике в Джакарте (Индонезия).
Мельникова в конце апреля выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России».
Позже в июле гимнастка отказалась от участия в выборах депутатов Воронежской городской думы. Она объяснила это тем, что не сможет совмещать избирательную кампанию и подготовку к выступлениям на турнирах.
Джакарта, Индонезия. Чемпионат мира-2025. Джакарта, Индонезия. Женщины. Индивидуальное многоборье
1. Ангелина Мельникова – 55,066
2. Лиен Вонг (США) – 54,966
3. Чжан Циньин (Китай) – 54,633
Напомним, Украина выступила в первом финале чемпионата мира-2025.
