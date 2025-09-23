Владимир Кириченко

10 нейтральных спортсменов с российскими паспортами вошли в заявку на чемпионат мира-2025 по спортивной гимнастике.

Об этом в комментарии российскому пропагандистскому изданию ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«В заявку на чемпионат мира включены Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина и Лейла Васильева у девушек, у ребят – Данила Новиков, Александр Карцев, Мухаммаджон Якубов, Даниэл Маринов, Владислав Поляшов и Илья Заика. Пока нет нейтральных статусов у Новикова и Карцева, чье участие в чемпионате мира для нас очень важно, сейчас они у нас самые сильные многоборцы. Некоторое время назад мы подали заявки на них в международную федерацию и сейчас ждем ответа».

Напомним, что Мельникова в конце апреля выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России». Впоследствии в июле гимнастка отказалась от участия в выборах депутатов Воронежской городской думы. Она объяснила это тем, что не сможет совмещать избирательную кампанию и подготовку к выступлениям на соревнованиях.

ЧМ пройдет 19-25 октября в Джакарте, Индонезия.

Ранее сообщалось, что 14 нейтральных атлетов попали в заявку чемпионата мира-2025 по спортивной гимнастике.