Сборная Украины по гимнастике квалифицировалась на ЧМ-2026 по итогам Евро-2026.
На континентальном первенстве сине-желтые заняли 12 место
Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике заняла 12-е место в квалификации командного многоборья на чемпионате Европы-2026 в Загребе (Хорватия).
Украинцы набрали 236.794 балла и не попали в восьмёрку финалистов Евро. Однако итоговая позиция позволила команде получить путёвку на чемпионат мира-2026, который состоится 17–25 октября в Роттердаме (Нидерланды).
Состав сборной Украины: Владислав Грико, Никита Мельников, Богдан Супрун, Святослав Швед и Егор Перепёлькин. Швед и Супрун дебютировали на взрослом Евро, а Мельников выступил на турнире впервые за четыре года.
Чемпионат Европы-2026. Командная квалификация
Великобритания — 251.294
Швейцария — 248.861
Италия — 247.928 ...
Украина — 236.794
European Gymnastics развела мужские сборные Украины и Беларуси по разным снарядам на ЧЕ-2026.