Денис Седашов

Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике заняла 12-е место в квалификации командного многоборья на чемпионате Европы-2026 в Загребе (Хорватия).

Украинцы набрали 236.794 балла и не попали в восьмёрку финалистов Евро. Однако итоговая позиция позволила команде получить путёвку на чемпионат мира-2026, который состоится 17–25 октября в Роттердаме (Нидерланды).

Состав сборной Украины: Владислав Грико, Никита Мельников, Богдан Супрун, Святослав Швед и Егор Перепёлькин. Швед и Супрун дебютировали на взрослом Евро, а Мельников выступил на турнире впервые за четыре года.

Чемпионат Европы-2026. Командная квалификация

Великобритания — 251.294 Швейцария — 248.861 Италия — 247.928 ... Украина — 236.794

European Gymnastics развела мужские сборные Украины и Беларуси по разным снарядам на ЧЕ-2026.