Женская сборная Украины впервые за последние 4 года квалифицировалась на ЧМ по спортивной гимнастике
Однако наша команда не смогла отобраться в ни один финал Евро
Женская сборная Украины выступила в квалификации чемпионата Европы-2026 по спортивной гимнастике в Загребе.
Наша команда выступила в составе Дианы Лобок, Марианны Кинюк, Богданы Ковалёвой, Кристины Грудецкой и Анастасии Лев.
В квалификации многоборья украинцы заняли 9-е место и не вышли в финал европейского первенства, где будут соревноваться 8 лучших команд.
Также сборная Украины не смогла квалифицироваться ни в один личный финал ЧЕ.
Однако этот результат позволил женской сборной впервые с 2022 года отобраться на чемпионат мира, который пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме.
Отметим, что в этом году женский и мужской чемпионаты Европы по спортивной гимнастике проходят отдельно.
Напомним, российские и белорусские спортсмены допущены к ЧЕ-2026 по спортивной гимнастике в «нейтральном статусе».