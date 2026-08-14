Владимир Кириченко

Женская сборная Украины выступила в квалификации чемпионата Европы-2026 по спортивной гимнастике в Загребе.

Наша команда выступила в составе Дианы Лобок, Марианны Кинюк, Богданы Ковалёвой, Кристины Грудецкой и Анастасии Лев.

В квалификации многоборья украинцы заняли 9-е место и не вышли в финал европейского первенства, где будут соревноваться 8 лучших команд.

Также сборная Украины не смогла квалифицироваться ни в один личный финал ЧЕ.

Однако этот результат позволил женской сборной впервые с 2022 года отобраться на чемпионат мира, который пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме.

Отметим, что в этом году женский и мужской чемпионаты Европы по спортивной гимнастике проходят отдельно.

Напомним, российские и белорусские спортсмены допущены к ЧЕ-2026 по спортивной гимнастике в «нейтральном статусе».