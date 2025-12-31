Владимир Кириченко

Титулованный гимнаст Олег Верняев в интервью Суспільне Спорт прокомментировал изменения на должности главного тренера мужской сборной Украины.

10 декабря стало известно, что тренер Евгений Козин возглавил мужскую сборную Украины, до этого наставником был Геннадий Сартинский.

«У меня есть личный тренер, я с ним работаю. Не знаю, насколько повлияет – это покажут результаты за следующий год. Это большая система, посмотрим: либо ее будут разрушать, либо совершенствовать».

Напомним, что весной представители национальной сборной Украины по спортивной гимнастике обвинили Украинскую федерацию гимнастики и вице-президента организации Стеллу Захарову в «целенаправленном устранении» Сартинского.

Ранее стало известно, что Верняев пропустит первые этапы Кубка мира в 2026 году.