Денис Седашов

Украинский гимнаст Олег Верняев, комментируя планы на сезон 2026 года, сообщил, что пропустит первые этапы Кубка мира. Такое решение связано с длительным восстановлением после травмы. Слова приводит Суспільне Спорт.

По словам спортсмена, возвращение к полноценным соревнованиям возможно не ранее чем через три–пять месяцев, так как для него принципиально выходить на старт только в надлежащей форме:

Сейчас я в процессе восстановления и пока не могу сказать точно. Надеюсь, что мне понадобиться три-четыре, возможно, пять месяцев. Я не могу просто ездить на соревнования, чтобы «поздороваться». Если выходить на старт — то с готовностью бороться за медали. Поэтому, как только буду готов, сразу вернусь. Первые этапы Кубка мира пропущу, не хочу рисковать. Мне уже не 20 лет, нужно работать планомерно и системно, чтобы вновь выйти на высокий уровень. Олег Верняев

Стало известно, оставили ли Сартынского в тренерском штабе сборной Украины.