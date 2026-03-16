Главный тренер национальной сборной Украины по гандболу Вадим Бражник сделал откровенное заявление относительно состояния команды накануне матчей отбора на ЧМ-2027. Слова приводит ФГУ.

Наставник детально объяснил, почему «сине-жёлтые» вынуждены играть в экспериментальном составе и с какими аномальными трудностями столкнулся тренерский штаб.

Сложилась очень сложная ситуация с составом команды. Пятеро игроков основного состава получили травмы: Иван Бурзак, Дмитрий Артеменко, Максим Стрельников, Захар Денисов и Илья Близнюк. В состав сборной также был вызван Виталий Горовой, но, к сожалению, он не успел восстановиться до игр. Ростислав Полищук и Антон Деревянкин показывают хорошие результаты в Польской лиге, однако из-за проблем с документами пока не могут присоединиться к команде.

Богдан Черкащенко не может вылететь из Кувейта из-за войны на Ближнем Востоке. Также, как я уже говорил ранее, по разным причинам в команду не приедут Тарас Миноцкий и Андрей Акименко. Несмотря на все трудности, мы будем бороться до последней секунды и сделаем все возможное, чтобы достойно провести эти отборочные матчи и показать результат.