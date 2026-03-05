Денис Седашов

Женская сборная Украины по гандболу победила национальную команду Литвы в третьем туре квалификации на чемпионат Европы-2026.

После первой половины игры лидировали литовки, которые в начале второго тайма оторвались на четыре мяча. Однако украинки смогли перехватить инициативу, совершили рывок и сами повели с разницей в +4 гола. Несмотря на финальный штурм соперниц, украинская команда удержала преимущество.

Благодаря этому результату Украина набрала два очка и поднялась на третье место в группе 5, обойдя Литву.

Гандбол. Чемпионат Европы-2026. Женщины. Квалификация. Второй этап

3-й тур

Украина – Литва – 30:29 (15:16)

Ранее сине-желтые уступили Швеции и Сербии. Следующая встреча команд состоится уже 8 марта на площадке литовок.

