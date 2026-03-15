Денис Седашов

Главный тренер мужской сборной Украины по гандболу Вадим Бражник обнародовал список из 16 игроков, которые будут готовиться к стартовым матчам квалификации на чемпионат мира-2027.

В рамках второго раунда отбора «сине-желтые» встретятся в двухматчевом противостоянии со сборной Словакии.

Первый, номинально домашний для Украины матч, состоится 18 марта в немецком городе Бенсхайм. Ответный матч пройдет 22 марта на площадке соперника в Поважска-Бистрице.

Заявка сборной Украины по гандболу

Вратари: Алексей Новиков (Фиверс Маргаретен, Австрия), Дмитрий Веремчук (Конью Живиницы, Босния), Роман Хоменко (Спартак-ШВСМ)

Полусредние и разыгрывающие: Игорь Турченко (Лимож, Франция), Данила Савчук, Дмитрий Коваленко (оба — Спартак-ШВСМ), Николай Процюк (Вибжеже Гданьск, Польша), Максим Павловский (Хробры Глогув, Польша), Валентин Ярошенко (Кобург, Германия)

Левые крайние: Павел Савицкий (Азоты Пулава, Польша), Максим Радченко (Мотор)

Правые крайние: Данила Глушак (Сигишоара, Румыния), Дмитрий Редькин (Гроссвальштадт, Германия), Руслан Диякону (Спартак-ШВСМ)

Линейные: Александр Онуфриенко (Целе, Словения), Никита Заболотный (Мотор)

Тренировочный сбор национальной команды начнется 16 марта.

Победитель этой пары выйдет в третий этап квалификации, где его уже ждёт сборная Северной Македонии.

Украина снова сильнее Литвы: гандболистки удержали победу в валидольном матче.