Европейская федерация гандбола (EHF) разрешила россиянам и белорусам участвовать в юниорских и молодежных международных турнирах под нейтральным флагом. Об этом сообщает пресс-служба EHF.

«Согласно подходу IHF, юношеские сборные России и Беларуси (все команды возрастной категории до U21 включительно) имеют право организовывать и участвовать в самостоятельно организованных товарищеских матчах и турнирах. Соответственно, федерации России и Беларуси могут официально определять, в каких странах отсутствуют ограничения, и проводить там такие матчи.

Исполнительный комитет EHF принял к сведению этот подход IHF (основанный на рекомендациях МОК и уже доведенный до сведения членов федерации) и подтвердил его возможность для матчей, проводимых в рамках юрисдикции Европейской федерации гандбола.

Также было согласовано, что с 1 июля 2026 года будет разрешено назначать отдельных официальных лиц, таких как арбитры и делегаты (которые выступают как нейтральные представители EHF, а не как государственные представители), при условии нейтрального статуса и возможности въезда, получения виз и отсутствия юридических препятствий в стране-хозяине».