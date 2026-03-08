Денис Седашов

Национальная женская сборная Украины по гандболу одержала победу в рамках четвертого тура второго этапа квалификации на чемпионат Европы-2026. В гостевом поединке сине-желтые одолели команду Литвы.

Украинки уверенно начали встречу, выдав мощный игровой отрезок в середине первого тайма. Это позволило сине-желтым уйти на перерыв с комфортным преимуществом в шесть мячей.

Однако во второй половине игры ситуация на площадке кардинально изменилась. Литовские гандболистки сумели перехватить инициативу и сократили отставание до минимума. Несмотря на финальный штурм хозяек, украинская сборная устояла и сохранила победный результат.

Чемпионат Европы-2026. Женщины. Квалификация. Второй этап

4-й тур

Литва – Украина – 25:26 (10:16)

Украина: Смбатян (5 голов), Колодюк (5), Мальованная (3), Шукаль (3), Оржаховская (3), Росоха (2), Корець (2), Прокопьяк (1), Фурман (1), Андрейчук (1), Скрипец, Пархоменко, Бондаренко, Краснянская. Вратари: Гладун - 15 сейвов, Пастеляк - 1 сейв

Благодаря этому успеху Украина имеет в своем активе четыре очка и занимает третье место в своей группе.

