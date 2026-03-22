Сборная Украины по гандболу обыграла Словакию во втором матче, но вылетела из отбора на ЧМ-2027.
Сине-желтые уступили по сумме двух матчей
около 1 часа назад
Мужская сборная Украины по гандболу завершила выступления в квалификации на чемпионат мира-2027.
В ответном матче второго раунда отбора подопечные Вадима Бражника обыграли Словакию со счетом 32:31, однако этого результата оказалось недостаточно для выхода в следующую стадию.
Украинская команда ушла на перерыв с преимуществом в пять мячей — 20:15. Во втором тайме словацкие гандболисты сократили отставание до минимума, что позволило им удержать общее преимущество по сумме двух встреч.
Отбор на ЧМ-2027 по гандболу. Ответный матч
Словакия – Украина – 31:32 (15:20)
Первый матч – 27:24
Украина уступила Словакии в первой игре квалификации ЧМ-2027.
