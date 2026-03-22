Денис Седашов

Мужская сборная Украины по гандболу завершила выступления в квалификации на чемпионат мира-2027.

В ответном матче второго раунда отбора подопечные Вадима Бражника обыграли Словакию со счетом 32:31, однако этого результата оказалось недостаточно для выхода в следующую стадию.

Украинская команда ушла на перерыв с преимуществом в пять мячей — 20:15. Во втором тайме словацкие гандболисты сократили отставание до минимума, что позволило им удержать общее преимущество по сумме двух встреч.

Отбор на ЧМ-2027 по гандболу. Ответный матч

Словакия – Украина – 31:32 (15:20)

Первый матч – 27:24

Украина уступила Словакии в первой игре квалификации ЧМ-2027.