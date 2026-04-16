Сборная Украины по гандболу получила соперниц в финальной части Евро-2026
Сине-жёлтые сыграют против Франции, Польши и Фарерских островов
около 1 часа назад
Фото: ФГУ
Состоялась жеребьевка группового этапа женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года. Национальная сборная Украины попала в группу E.
Соперницами украинок станут сборные Франции, Польши и Фарерских островов.
Матчи этой группы пройдут в польском городе Катовице с 3 по 9 декабря.
Согласно регламенту, в основной этап турнира выйдут две лучшие команды из каждой группы.
Сборная Украины проиграла принципиальным соперницам, но прошла на Евро-2026.
