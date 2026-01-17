Владимир Кириченко

Мужская сборная Украины по гандболу проиграла Норвегии в первом матче чемпионата Европы-2026.

Украинская команда уступила со счетом 22:39, и таким образом установила два антирекорда.

Первый антирекорд касается наибольшего количества пропущенных мячей на Евро. До этого наихудшим показателем был матч против Хорватии на чемпионате Европы-2022, когда Украина пропустила 38 мячей.

Второй антирекорд касается худшей разницы забитых и пропущенных. До этой игры наибольшей разницей был матч на континентальном первенстве в 2006 году против Германии, когда национальная команда уступила 22:36 (-14).

Напомним, следующие матчи сборная Украины проведет с Францией и Чехией.

