Сборная Украины установила антирекорд на чемпионатах Европы
Такого еще в истории нашей команды не было
26 минут назад
Мужская сборная Украины по гандболу проиграла Норвегии в первом матче чемпионата Европы-2026.
Украинская команда уступила со счетом 22:39, и таким образом установила два антирекорда.
Первый антирекорд касается наибольшего количества пропущенных мячей на Евро. До этого наихудшим показателем был матч против Хорватии на чемпионате Европы-2022, когда Украина пропустила 38 мячей.
Второй антирекорд касается худшей разницы забитых и пропущенных. До этой игры наибольшей разницей был матч на континентальном первенстве в 2006 году против Германии, когда национальная команда уступила 22:36 (-14).
Напомним, следующие матчи сборная Украины проведет с Францией и Чехией.
