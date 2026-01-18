Огляд матчу: Украина встретилась с Францией на Евро-2026
Сине-жёлтые потерпели второе поражение на турнире
14 минут назад
Фото: ФГУ
В пятницу, 17 января, мужская сборная Украины по гандболу провела матч второго тура чемпионата Европы 2026.
Украинцы встретились с командой Франции. Поединок состоялся на арене Unity Arena в пригороде Осло.
Предлагаем вашему вниманию обзор матча:
ЧЕ-2026 по гандболу
Украина – Франция – 26:46 (12:24)
Напомним, в стартовом туре чемпионата Европы сборная Украины потерпела поражение от хозяев турнира — команды Норвегии.