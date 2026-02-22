Денис Седашов

Львовская Галычанка одержала победу над клубом Рух в матче чемпионата Польши.

Начало поединка было за львовянками, которые быстро обеспечили себе преимущество в +2 мяча. Однако Рух не собирался сдаваться без боя, нивелировав отставание еще до перерыва — 17:17.

Во втором тайме интрига держалась до последнего, и лишь финальный натиск Галычанки позволил команде отпраздновать успех в матче.

Чемпионат Польши по гандболу

Галычанка (Украина) – Рух (Польша) – 38:33 (17:17)

Галычанка обыграла Кобежице и прервала серию из четырех поражений.