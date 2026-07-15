Денис Седашов

Международная федерация гандбола (IHF) приняла решение отменить санкции против России и Белоруссии.

Теперь сборные и клубы этих стран могут участвовать в международных соревнованиях с использованием национальной символики — флага и гимна.

Гандбол стал вторым командным видом спорта, который вернул представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям после обновления рекомендаций МОК.

Ранее аналогичное решение приняла Международная федерация волейбола.

EHF допустила россиян до юниорских и молодежных турниров в нейтральном статусе.