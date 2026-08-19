Главный тренер сборной Украины по гандболу возглавил Спартак-Киев
Вадим Бражник четыре года работал в Германии
Главный тренер мужской сборной Украины по гандболу Вадим Бражник назначен на должность руководителя столичного клуба Спартак-Киев.
Специалист вернулся в отечественное первенство после четырех лет работы во второй немецкой Бундеслиге, где он возглавлял Кобург.
Новый наставник киевлян обозначил задачи команды и рассказал о текущем учебно-тренировочном процессе. Сообщает Суспільне Спорт.
Цели? Хотим побеждать всех соперников. Комбинируем физическую нагрузку и тренировки с мячами. Есть стадион, тренажерный зал, гандбольный зал.
Бражник будет совмещать работу в клубе с должностью в национальной команде, которую он возглавляет с 2023 года. Уже в ноябре сборная Украины под его руководством начнет выступление в квалификации Евро-2028 матчами против сборных Исландии и Сербии.
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