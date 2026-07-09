Денис Седашов

Гандбольные клубы Мотор (мужчины) и Галичанка (женщины) будут представлять Украину на международной арене в новом еврокубковом сезоне. Обе команды начнут свои выступления непосредственно со второго раунда Кубка ЕГФ (EHF Euro Cup).

Благодаря высокому рейтингу запорожский Мотор напрямую отобрался во второй раунд мужского турнира. Своего первого соперника команда узнает после жеребьевки. Матчи этой стадии запланированы на 17/18 и 24/25 октября.

Львовская Галичанка также стартует со второго этапа отбора в женском Кубке ЕГФ. Свою соперницу украинский клуб узнает во время жеребьевки, которая состоится в ближайший вторник, 14 июля. Матчи этой стадии пройдут 3/4 и 10/11 октября.

Запорожский Мотор победил Донбасс и завоевал 12-й Кубок Украины в истории.