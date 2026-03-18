Гандбол. Квалификация на ЧМ-2027. Украина – Словакия. Видеотрансляция
Победитель противостояния сыграет со сборной Северной Македонии
15 минут назад
Сборная Украины / Фото - ФГУ
Сегодня, 18 марта, мужская сборная Украины по гандболу проведет матч в квалификации чемпионата мира-2027.
Команда Вадима Бражника сыграет против Словакии. Начало – в 20.30.
Второй матч состоится 22 марта. Победитель противостояния Украина – Словакия выйдет в 3-й этап отбора, где сыграет со сборной Северной Македонии.
Квалификация чемпионата мира-2027. Второй раунд
Накануне тренерский штаб сборной Украины по гандболу назвал состав на матчи отбора ЧМ-2027 против Словакии.