Отбор на Евро-2026: сборная Украины объявила состав на ключевые матчи против Литвы
Стали известны имена 16 гандболисток, которые будут представлять страну в матчах 5 и 8 марта
около 4 часов назад
Тренерский штаб женской национальной сборной Украины по гандболу определился со списком игроков, которые будут готовиться к матчам квалификации чемпионата Европы против Литвы.
Украинская команда проведет два матча в течение трех дней:
5 марта: Украина — Литва (Шаля, Словакия). Начало в 16:00.
8 марта: Литва — Украина (Пренай, Литва). Начало в 15:10.
Состав сборной Украины:
Вратари: Мария Гладун, Елизавета Пастеляк.
Полевые игроки: Юлия Андрейчук, Тамара Смбатян, Милана Шукаль, Карина Колодюк, Ирина Прокопяк, Любовь Росоха, Анастасия Бондаренко, Ирина Краснянская, Виктория Мальована, Надежда Фурман, Анастасия Пархоменко, Мария Скрипец, Анастасия Оржаховская, Дарья Корец.
