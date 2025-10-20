Капитан сборной Украины прокомментировала поражение в квалификации Евро-2026 от Сербии
Компаніец назвала слабые места украинки в игре с сербками
13 минут назад
Фото: ФГУ
Капітан сборной Украины Ирина Компаниец прокомментировала пресс-службе EHF поражение от национальной команды Сербии в квалификации Евро-2026:
Нам не хватало завершения, не было логического завершения атак. Также мы допустили много ошибок в защите, проигрывая один на один. Вот и все. Все видели, что у нас была высокая жесткая защита. Но нужно справляться один на один, потому что когда кто-то из игроков проигрывает, начинается цепная реакция.
Напомним, что накануне украинские уступили сборной Швеции.