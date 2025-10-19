Женская сборная Украины проиграла Сербии в квалификации чемпионата Европы
Сине-желтые потерпели второе поражение в отборе
42 минуты назад
Фото: ФГУ
Женская сборная Украины по гандболу потерпела второе поражение в квалификации чемпионата Европы-2026, уступив Сербии со счетом 23:34.
В другом матче группы Швеция разгромила Литву — 41:20, и теперь вместе с Сербией возглавляет таблицу, имея по 4 очка.
Украина и Литва остаются без зачётных баллов.
Следующий матч украинки проведут в марте 2026 года против Литвы.
