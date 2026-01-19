Владимир Кириченко

19 января сборная Украины проведет заключительный матч в рамках предварительного раунда чемпионата Европы-2026 по гандболу.

Соперником «сине-желтых» станет команда Чехии.

Матч Чехия – Украина будет транслироваться на телеканале Суспильне Спорт по следующей ссылке. Игра пройдет в Беруме (Норвегия) на площадке Unity Arena. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Отметим, что также в группе C вместе с Украиной играют сборные Норвегии и Франции.

Напомним, что в первом матче на континентальном первенстве команда Вадима Бражника проиграла Норвегии (22:39), во втором – команде Франции (26:46). Наша сборная уже не имеет шансов выйти в основной раунд турнира.