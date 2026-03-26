Денис Седашов

Мужская сборная Украины по гандболу узнала соперников в рамках отбора на Евро-2028. Жеребьевка квалификационного турнира состоялась в четверг, 26 марта.

По результатам распределения сине-желтые попали в группу 3. За выход в финальную часть континентального первенства украинцы будут бороться с командами Сербии, Эстонии и Исландии.

Состав группы 3 Сербия, Эстония, Украина, Исландия

Всего в квалификации примут участие 32 сборные, распределенные на восемь групп. На Евро-2028 выйдут по две лучших команды из каждого квартета, а также четыре лучшие сборные среди тех, которые займут третьи места.

Отборочный цикл стартует в ноябре 2026 года. Финальная часть турнира пройдет в Испании, Португалии и Швейцарии.

Сборная Украины по гандболу обыграла Словакию во втором матче, но выбыла из отбора ЧМ-2027.