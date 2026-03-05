Металлист 1925 разгромил Локомотив и вышел в полуфинал Кубка Украины
Харьковский клуб стал третьим участником полуфинальной стадии
около 5 часов назад
Фото: Металлист 1925
Харьковский Металлист 1925 стал третьим полуфиналистом Кубка Украины-2025/26, разгромив в 1/4 финала столичный Локомотив с счётом.
Команда Младена Бартуловича открыла счёт на 15-й минуте благодаря голу Батона Забергджи. Во втором тайме преимущество хозяев дальним ударом удвоил Петер Итодо, а на 90+2 минуте Эрмир Рашица установил окончательный результат.
Кубок Украины. 1/4 финала
Металлист 1925 – Локомотив – 3:0
Голы: Забергджи, 15 Итодо, 69, Рашица, 90+2
Ранее в 1/2 финала также прошли Динамо и Буковина. Последний участник стадии определится 17 марта в матче Чернигов — Феникс-Мариуполь.