32 шайбы за два матча: Сокол разгромил Крыжинку, а Одесщина победила Шторм
В очередном туре регулярного чемпионата Украины киевляне и одесситы устроили невероятное результативное феерическое представление
около 2 часов назад
В очередном туре регулярного чемпионата Украины по хоккею Сокол камня на камне не оставил от Крыжинки-Кэпитолз, а Одесщина в сверхрезультативном поединке одолела Шторм. Всего за два матча команды забросили 32 шайбы.
Регулярный чемпионат Украины
Крыжинка-Кэпитолз — Сокол 2:14 (0:2, 1:5, 1:7)
Шайбы: 0:1 - Крикля (Захаров, Бородай, бол.), 06:29, 0:2 - Янишевский (Крикля, Бородай), 18:49, 0:3 - Чердак (Олейник, Горлушко), 26:27, 1:3 - Колинько (Мазко, Разумов), 27:23, 1:4 - Тищенко (Крикля, Скороход), 27:37, 1:5 - Д. Жеребко (Савчук, Бурдаков), 28:21, 1:6 - Горлушко (Скороход, Тищенко), 30:29, 1:7 - Кальсин, 39:00, 1:8 - Тимченко (Захаров, Ратушный, бол.), 41:16, 1:9 - Д. Жеребко (Бурдаков, Полоницкий), 41:34, 1:10 - Чердак (Олейник, Горлушко), 41:53, 1:11 - Ратушный (Скороход, Крикля), 42:14, 1:12 - Захаров (Бородай), 42:47, 2:12 - Черненко (Разумов), 43:17, 2:13 - Тищенко (Олейник, Скороход), 48:19, 2:14 - Захаров (Крикля, Ратушный, бол.), 55:03
Шторм — Одесщина 6:10 (3:1, 1:7, 2:2)
Шайбы: 0:1 - Целогородцев (Абдуллаев, Стецюра), 09:39, 1:1 - Мосюк (Ревука, Бойко), 11:25, 2:1 - Жовтяк (Лактионов, Трущенко), 12:21, 3:1 - Ревука (Пойманов, Мосюк, бол.), 14:14, 3:2 - Целогородцев (Шевченко, Абдуллаев), 21:25, 3:3 - Сидоренко (Целогородцев, Бабинец, бол.), 24:23, 3:4 - Бабинец (Сидоренко, Влащинский), 26:00, 4:4 - Лактионов (Жовтяк, Рымар, бол.), 33:49, 4:5 - Сидоренко (Бабинец, Мурин), 35:52, 4:6 - Сидоренко (Бабинец, Влащинский), 36:27, 4:7 - Сидоренко (Бабинец, Мурин), 39:26, 4:8 - Стецюра (Кобыльник, Абдуллаев, бол.), 39:59, 4:9 - Целогородцев (Стецюра, Дворецкий), 40:12, 4:10 - Сидоренко (Кругляков, меньш.), 50:28, 5:10 - Пойманов (Ревука, Рымар), 51:02, 6:10 - Мосюк (Пойманов, Чуприна, бол.), 54:19
