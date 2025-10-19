Баффало всухую обыграл Флориду, Бостон разгромно проиграл Колорадо
Рейнджерс вырвали победу у Монреаля
27 минут назад
Баффало – Флорида / Фото - Yahoo
НХЛ. Регулярный чемпионат
Баффало – Флорида 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Оттава – Айлендерс 4:5 (1:0, 3:3, 0:2)
Нью-Джерси – Эдмонтон 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)
Сент-Луис – Даллас 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Виннипег – Нэшвилл 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Коламбус – Тампа-Бэй 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Монреаль – Рейнджерс 3:4 (2:1, 0:0, 1:3)
Филадельфия – Миннесота 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Торонто – Сиэтл 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)
Лос-Анджелес – Каролина 3:4 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 0:1)
Колорадо – Бостон 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Сан-Хосе – Питтсбург 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Вегас – Калгари 6:1 (3:1, 2:0, 1:0)
