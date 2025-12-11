Чикаго всухую обыграл Рейнджерс, Флорида вырвала победу у Юты
Калгари не смог сотворить чудо в матче с Детройтом
около 1 часа назад
Калгари – Детройт / Фото - Yahoo
Сегодня, 11 декабря, прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
Рейнджеры уступили Чикаго (0:3) в гостях, Калгари проиграл Детройту (3:4), Флорида выиграла у Юты (4:3) в гостях.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Чикаго – Рейнджеры 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Калгари – Детройт 3:4 (0:2, 0:2, 3:0)
Юта – Флорида 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Сиэтл – Лос-Анджелес 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)