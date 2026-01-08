Чикаго забросил 7 шайб Сент-Луису, Юта справилась с Оттавой
Монреаль в канадском дерби разгромил Калгари
около 1 часа назад
Юта – Оттава / Фото - NHL
Сегодня, 8 января, состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
В регулярном чемпионате НХЛ Вашингтон уступил Далласу (1:4), Монреаль победил Калгари (4:1) и другие результаты игрового дня.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон – Даллас 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Монреаль – Калгари 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Юта – Оттава 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Чикаго – Сент-Луис 7:3 (1:1, 4:1, 2:1)
Лос-Анджелес – Сан-Хосе 3:4 (0:0, 1:1, 2:2, 0:1, по буллитам – 0:0)