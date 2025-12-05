Эдмонтон забросил 9 шайб Сиэтлу, Торонто разгромил Каролину
Нэшвилл в овертайме дожал Флориду
около 2 часов назад
Едмонтон – Сиэтл / Фото - Yahoo
Тампа уступила Питтсбургу (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ, Колорадо проиграл Айлендерс (3:6), Торонто был сильнее Каролины (5:1), Эдмонтон разгромил Сиэтл (9:4).
НХЛ. Регулярный чемпионат
Бостон – Сент-Луис 5:2 (2:0, 3:1, 0:1)
Каролина – Торонто 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Оттава – Рейнджерс 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Тампа-Бэй – Питтсбург 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)
Флорида – Нэшвилл 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Айлендерс – Колорадо 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)
Коламбус – Детройт 6:5 (1:0, 3:3, 1:2, 0:0, по буллитам – 1:0)
Калгари – Миннесота 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Эдмонтон – Сиэтл 9:4 (3:2, 3:1, 3:1)
Лос-Анджелес – Чикаго 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)