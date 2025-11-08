Денис Седашов

Молодежная сборная Украины по хоккею одержала победу над Польшей в контрольном матче.

Первым счет открыл Даниил Кураев на 9-й минуте встречи. После перерыва Ярослав Панасенко во второй раз вывел украинцев вперед, а затем Артем Шарец реализовал большинство, сделав счет 3:1. После этого поляки дважды подряд отличились в воротах Украины, сравняв счет в третьем периоде.

Но решающее слово осталось за нашими хоккеистами — Алексей Евтехов оформил дубль и принес Украине победу 5:3, забив решающую шайбу за 11 секунд до финальной сирены.

Контрольный матч

Украина — Польша 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 - Кураев (Выставкин, Шевцов), 08:12, 1:1 - Лашкевич (Заянц, Макула, больш.), 19:44, 2:1 - Панасенко (Спаскин, Андрущенко), 23:10, 3:1 - Шарец (Сафронов), 29:28, 3:2 - Макула (Онак, Заянц), 32:57, 3:3 - Яник (Скшипский, Вильчок), 45:44, 4:3 - Евтехов (Андрущенко), 47:38, 5:3 - Евтехов (Яловой), 59:49

Ранее сборная Украины по хоккею обыграла Литву.