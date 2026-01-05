Владимир Кириченко

Молодёжный чемпионат мира 2026 станет первым за 10 лет турниром, в финальном матче которого не сыграет ни сборная США, ни национальная команда Канады.

В 2016 году в решающей игре победу одержала Финляндия, обыграв Россию в овертайме 4:3.

На МЧМ-2026 сборная США вылетела на стадии четвертьфинала, потерпев поражение от Финляндии в овертайме 3:4. Канада не смогла выйти в финал, оступившись в игре с Чехией в полуфинале (4:6).

В финале с Чехией сыграет сборная Швеции. Матч пройдёт 6 января, его начало запланировано на 3:30 по киевскому времени. За бронзу сыграют Канада и Финляндия, их игра пройдёт 5 января и начнётся в 23:30 по киевскому времени.