Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о запуске Европейского Кубка Наций – нового формата соревнований, который должен сделать международные паузы более содержательными и конкурентоспособными для национальных сборных. Сообщает IIHF.

Это огромный шаг для европейского хоккея. Годами наши национальные ассоциации просили создать структуру, которая предоставила бы международным окнам постоянство и смысл.

Кубок наций – это продукт с большим потенциалом как в спортивном, так и в коммерческом плане.