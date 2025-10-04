Тардиф о запуске Кубка европейских наций: «Это огромный шаг для европейского хоккея»
Дебютный сезон состоится в ноябре
около 2 часов назад
Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о запуске Европейского Кубка Наций – нового формата соревнований, который должен сделать международные паузы более содержательными и конкурентоспособными для национальных сборных. Сообщает IIHF.
Это огромный шаг для европейского хоккея. Годами наши национальные ассоциации просили создать структуру, которая предоставила бы международным окнам постоянство и смысл.
Кубок наций – это продукт с большим потенциалом как в спортивном, так и в коммерческом плане.
Дебютный сезон пройдет во время традиционных перерывов в ноябре, декабре и феврале. В турнире примут участие 18 команд, среди них и сборная Украины.
