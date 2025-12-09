Калгари забросил 7 шайб в ворота Баффало, Детройт всухую разгромил Ванкувер
Торонто огорчил Тампу
около 2 часов назад
Торонто – Тампа-Бэй / Фото - Yahoo
В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи.
Тампа-Бэй проиграла Торонто (0:2), Калгари был сильнее Баффало (7:4), Юта уступила Лос-Анджелесу (2:4), Миннесота обыграла Сиэтл (4:2).
НХЛ. Регулярный чемпионат
Торонто – Тампа-Бэй 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Калгари – Баффало 7:4 (2:0, 3:3, 2:1)
Юта – Лос-Анджелес 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
Сиэтл – Миннесота 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Ванкувер – Детройт 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)