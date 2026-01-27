Хет-трик Ратушного помог Шторму победить Крижинку-Кепиталз
Одесситы прервали серию из трех поражений подряд
37 минут назад
В рамках очередного тура чемпионата Украины по хоккею одесский Шторм одержал победу над столичной Крижинкой-Кэпиталз.
Хоккеисты Шторма быстро открыли счет: на 37-й секунде Ратушный забил первую шайбу, а на 14-й минуте первого периода оформил дубль. В начале второго двадцатиминутного отрезка Пономарёв сделал счет 3:0. Крыжинка смогла сократить отставание благодаря точным броскам Бехтольда и Васильева — 3:2.
Заключительный игровой отрезок остался за Штормом: Ратушный оформил хет-трик в матче (4:2), после чего Делий и Алексюк ещё по разу отличились результативными бросками. Крыжинка-Кэпиталз ответила лишь одним точным броском Бехтольда на 59-й минуте, установив окончательный счет — 6:3.
Регулярный чемпионат Украины
Шторм — Крыжинка-Кэпиталз 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)
Шайбы: 1:0 - Ратушный (Пономарёв, Мосюк), 0:37, 2:0 - Ратушный (Ревука, Чуприна, бол.), 14:27, 3:0 - Пономарёв (Ратушный, Алексюк), 20:12, 3:1 - Бехтольд (Разумов, Костромитин), 37:02, 3:2 - Васильев (Мазко, Панченко), 44:01, 4:2 - Ратушный (Пономарёв, Пойманов), 47:30, 5:2 - Делий (Чуприна), 50:43, 6:2 - Алексюк (Пойманов, Зеленский), 51:08, 6:3 - Бехтольд (Плесовских, Васильев, бол.), 59:16
