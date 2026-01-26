Женская сборная Украины по хоккею готовится к ЧМ: объявлен состав на тренировочный сбор в Праге
В столицу Чехии отправятся 19 игрокинь
около 6 часов назад
Тренерский штаб женской сборной Украины по хоккею определился с составом национальной команды на учебно-тренировочный сбор перед чемпионатом мира.
Под руководством главного тренера Евгения Алипова в Праге будут тренироваться 19 игрокинь (2 вратаря, 8 защитниц и 9 нападающих). Сбор, который начнется 2 февраля в столице Чехии, продлится неделю.
Состав женской сборной:
- Вратари:
Юлиана Вильгань (Іce Dream Cana, Словакия)
Анна Харьковская (Stavanger Oilers U16, Норвегия)
- Защитницы:
Ангелина Майфельд (Kyiv Capitals, Украина)
Дарина Рожок (Fox Hockey Gheorgheni, Румыния)
Радмила Ведмеденко (Riga Meitenes, Латвия)
София Гутор (Michalovce, Словакия)
Татьяна Кириченко (без клуба)
Катерина Малашенко (Vita Hästen, Швеция)
Полина Лепская (Одесчина, Украина)
Виктория Шиманская (Белый Барс, Украина)
Резерв: Доминика Лопатина (Düsseldorfer EG, Германия)
- Нападающие:
Элизабет Алипова (Kyiv Capitals, Украина)
Вероника Лискович (Valkyries Brno, Чехия)
Варвара Измайлова (EHC Regensburg, Германия)
Антонина Роганова (Real Torino, Италия)
Анастасия Вансович (VfR München-Angerlohe 1981, Германия)
Мария Козуб (Bad Tölz Damen, Германия)
Илона Кипря (Šarišanka Prešov, Словакия)
Даниэла Месропян (Kobra Praha B, Чехия)
Мария Казей (Slovan Bratislava, Словакия)
Резерв: Дарья Цимиренко (IF Troja-Ljungby, Швеция), Кристина Дрофа (Düsseldorfer EG, Германия)
Женская сборная Украины сыграет на чемпионате мира в Дивизионе 2В против Бельгии, Мексики, Новой Зеландии, Литвы и страны-хозяйки Гонконга с 30 марта по 5 апреля.
