Действующий чемпион Украины Кременчуг сенсационно уступил Одессе
В матче было заброшено 14 шайб
29 минут назад
Действующий чемпион Украины по хоккею Кременчуг потерпел сенсационное поражение в матче регулярного национального первенства, уступив Одессе.
Встреча завершилась результативной победой одесского клуба со счетом 9:5.
Хет-трик в составе победителей оформил Абдуллаев.
Регулярный чемпионат Украины
Одесса — Кременчуг 9:5 (3:2, 3:1, 3:2)
Шайбы: 0:1 - Кривошапкин (Середницкий, Матусевич), 0:34, 0:2 - Геворкян (Середницкий, Кривошапкин, большин.), 08:08, 1:2 - Абдуллаев (Дворник, Мурин, большин.), 16:43, 2:2 - Абдуллаев (Росляков, Дворник), 17:57, 3:2 - Сеник (Даниленко, Кленов), 19:25, 4:2 - Дворник (Бабинец, Росляков, большин.), 23:06, 4:3 - Брага (Середницкий, Кривошапкин, большин.), 26:54, 5:3 - Сеник (Кобыльник), 29:39, 6:3 - Дворник (Абдуллаев, Бабинец), 35:18, 7:3 - Дворник (Бабинец, Росляков), 49:38, 8:3 - Шевченко (Кобыльник), 32:40, 8:4 - Середницкий (Поляков, меньш.), 33:44, 9:4 - Абдуллаев (Бабинец, Росляков, большин.), 55:22, 9:5 - Кривошапкин (Панков, Андрющенко, большин.), 58:07
Одесса деклассировала Шторм в матче регулярного чемпионата Украины.
Поделиться