Чемпионат Украины по хоккею: стала известна дата начала нового сезона
Новый сезон чемпионата Украины по хоккею начнется 7 октября
42 минуты назад
Фото: ФХУ
Федерация хоккея Украины объявила о старте нового сезона чемпионата Украины.
Он начнется 7 октября. В соревновании примут участие пять команд: действующий чемпион Кременчук, вице-чемпион Киев Кэпиталз, бронзовый призер Сокол, Шторм и Одесщина.
Команды проведут по 28 матчей и определят чемпиона страны в начале апреля следующего года.
ФХУ анонсировала розыгрыш Кубка Украины в Одессе.