Киев Кэпиталз разгромил Пантер, забросив восемь шайб в матче Балтийской лиги.
Украинская команда после победы возглавила турнирную таблицу
5 минут назад
Фото: HC Киев Кэпиталс
Киев Кэпиталз одержал очередную уверенную победу в Балтийской хоккейной лиге, разгромив ХК Пантер.
Балтийская лига. Регулярный чемпионат
Пантер – Киев Кэпиталз 3:8 (1:2, 1:4, 1:2)
0:1 — Никита Федоровиц, 01:34
1:1 — Андрей Кривоножкин, 06:09
2:1 — Денис Гончаренко, 18:04
3:1 — Лаурис Байарунс, 20:18
3:2 — Максим Ловков, 23:19
4:2 — Александр Новиковс, 25:04
5:2 — Лаурис Байарунс, 30:18
6:2 — Кристианс Зелтс, 31:50
6:3 — Вадим Васёнкин, 45:43
7:3 — Кристианс Зелтс, 48:00
8:3 — Эдуардс Хуго Янсонс, 56:00
Благодаря этому результату команда из Киева возглавила турнирную таблицу чемпионата, имея в своем активе 15 очков.
