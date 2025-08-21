Киев Кэпиталз узнали календарь матчей в Балтийском чемпионате
Всего подопечные Олега Тимченко проведут 40 матчей в регулярке
около 1 часа назад
Вицечемпион Украины по хоккею Киев Кэпиталз узнал полный расписание матчей в новом сезоне Балтийского чемпионата, в котором примут участие восемь команд – из Украины, Латвии, Литвы и Эстонии.
Регулярный сезон для подопечных Олега Тимченко стартует 13 сентября поединком против Земгале и завершится 11 марта игрой с Пантерами.
В целом команда проведет 40 матчей в рамках регулярного чемпионата.
По правилам турнира команды, занявшие первые два места в таблице, напрямую выходят в полуфинал.
Участники, завершившие сезон на 3-6 позициях, разыграют еще две путевки в плей-офф.
Полное расписание матчей Киев Кэпиталз.
