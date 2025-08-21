Киев Кэпиталз разгромили Призму в товарищеском матче.
Следующий матч киевляне проведут 27 августа
Фото: пресс-служба команды
Вице-чемпион Украины по хоккею Киев Кэпиталз провел контрольную игру против латвийского клуба ХК Призма (Рига) и одержал уверенную победу.
Товарищеский матч
Киев Кэпиталз – Призма 6:2
Следующий матч команда из Киева проведет 27 августа против Земгале.
Напомним, Киев Кэпиталз под руководством Олега Тимченко в сезоне 2025/26 выступит в Балтийском чемпионате.
