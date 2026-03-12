Кременчуг не оставил шансов Одесчине во втором матче плей-офф
Дублем в матче отметился Геворкян
около 1 часа назад
Во втором матче серии плей-офф Кременчук одержал победу над Одещиной.
Первый период завершился без заброшенных шайб.
Во втором игровом отрезке хозяева отличились трижды. Счет открыл Поперечай. Затем Геворкян оформил дубль, дважды реализовав численное преимущество своей команды.
В третьем периоде Кременчук забросил еще две шайбы. На 54-й минуте отличился Лялька, а окончательный счет на последней секунде встречи установил Матусевич.
Чемпионат Украины по хоккею
Полуфинал. Второй матч
Кременчук — Одесская область — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
Шайбы: 1:0 — Поперечай (20:52), 2:0 — Геворкян (26:33, бел.), 3:0 — Геворкян (30:20, бел.), 4:0 — Лялька (53:38), 5:0 — Матусевич (59:59).
Счет в серии: 2:0
Кременчук одержал победу над Одесской областью после утраченного преимущества в три шайбы.