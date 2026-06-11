Кременчуг прекратил сотрудничество с Андреем Срюбко.
Специалист завершил работу с командой после двух сезонов
15 минут назадПодписаться в
Фото: ХК Кременчуг
Хоккейный клуб Кременчуг объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Андреем Срюбко. Специалист возглавлял команду на протяжении двух последних сезонов.
Под руководством Срюбко кременчужане выиграли чемпионат Украины в сезоне 2024/2025, завоевали Кубок Украины в 2025 году, а также стали серебряными призерами чемпионата Украины в сезоне 2025/2026.
Руководство клуба поблагодарило тренера за работу и достигнутые результаты.
Сборная Украины по хоккею поднялась на три позиции в рейтинге IIHF и вошла в топ-20.