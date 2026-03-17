Денис Седашов

Кременчуг стал вторым финалистом плей-офф, победив Одесщину в четвертом матче полуфинальной серии.

Кременчуг захватил инициативу уже на второй минуте благодаря точному броску Абаджяна. Несмотря на сопротивление хозяев, горожане увеличивали отрыв. Весомый вклад в победу внесли Андрущенко и Кривошапкин, каждый из которых отметился дублем. Также свою шайбу записал Брага.

В составе Одесщины хет-трик оформил Абдуллаев. Еще один гол за одесситов забил Кобильник.

Чемпионат Украины. Серия плей-офф

Одесщина — Кременчуг 4:7 (1:2, 1:2, 2:3)

Шайбы: 0:1 - Абаджян (Брага, Попережай), 01:19, 1:1 - Кобильник (Кругляков, Скрипник), 07:21, 1:2 - Андрущенко (Панков), 16:58, 1:3 - Кривошапкин (Лялька), 20:13, 2:3 - Абдуллаев (Стецюра, Кобиков), 26:03, 2:4 - Абаджян, 37:28, 2:5 - Брага (Кривенко), 41:17, 3:5 - Абдуллаев (Кобиков, Даниленко), 42:26, 3:6 - Андрущенко (Кривенко, Брага, бол.), 46:55, 3:7 - Кривошапкин (Андрущенко, Лялька), 49:49, 4:7 - Абдуллаев (Даниленко), 58:56

Серия: 0:4

В финальной серии Кременчуг встретится с киевским Соколом.

