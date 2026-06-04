Денис Седашов

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) опубликовала обновленный мировой рейтинг национальных сборных по итогам чемпионата мира 2026 года. Национальная команда Украины под руководством Дмитрия Христича продемонстрировала прогресс, поднявшись сразу на три позиции.

Благодаря завоеванию серебряных наград на ЧМ-2026 в Дивизионе IA и историческому выходу в элитный дивизион мирового хоккея — впервые с 2007 года — сине-желтые теперь занимают 19-е место в таблице рейтинга.

Новым лидером мирового рейтинга стала сборная Швейцарии, которая поднялась на две позиции вверх. В первую тройку лучших команд планеты также вошли сборные Канады и США.

Обновленный мировой рейтинг IIHF. Мужские сборные

1. Швейцария (+2 позиции) — 5335 очков

2. Канада — 5305

3. США (-2) — 5305

4. Финляндия (+2) — 5240

5. Швеция (-1) — 5100

6. Чехия (-1) — 5090

7. Германия — 4910

8. Словакия — 4900

9. Латвия (+1) — 4845

10. Дания (-1) — 4760

…

19. Украина (+3) — 3995

Сборная Украины по хоккею узнала соперников на ЧМ-2027 в элитном дивизионе.